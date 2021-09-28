Üye Girişi
ABD'de tüketici güveni eylülde düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni eylülde düşüşünü sürdürdü

28.09.2021 18:07
ABD'de tüketici güveni eylülde düşüşünü sürdürdü, System.String[]

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık 5,9 puan azalışla 109,3 seviyesine inerek düşüş göstermeye devam etti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık 5,9 puan azalışla 109,3 seviyesine inerek düşüş göstermeye devam etti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 5,9 puan azalarak 109,3'e indi.

Art arda 3 aydır düşüş gösteren ve bu dönemde piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan tüketici güveninin, 114,5 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, ağustosta 115,2 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, eylülde 5,5 puan azalışla 143,4 seviyesine düştü.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 6,2 azalarak 86,6 değerine indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının iyimserliği azaltmaya devam ettiğini ve tüketici güveninin eylül ayında düşüşünü sürdürdüğünü belirtti.

Ekonominin durumu ve kısa vadeli büyüme beklentileri ile ilgili endişelerin derinleştiğine işaret eden Franco, kısa vadeli enflasyon endişelerinin bir miktar hafiflediğini ancak yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni eylülde düşüşünü sürdürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi 17:50 Son Dakika! Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! 17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye 17:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz
Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler 17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler Fahriye Evcen, 17:21 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek 17:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor 16:55 Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:50 Son Dakika! Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
16:57 Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu         
17:47
Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası         
17:31
TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar TEKNOFEST'te 6 günde 15 bin TL maliyetle yaptıkları elektrikli araçla kupa aldılar         
17:26
Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
17:23
Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor         
17:08
Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları         
16:57
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 18:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de tüketici güveni eylülde düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement