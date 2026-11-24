ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin ekonomik koşullara ilişkin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'nin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi kasımda önceki aya kıyasla 11,4 puan artarak 103,3'e yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 92,4 değerini alması yönündeydi. Endekse ilişkin ekim ayı verisi 91,7'den 91,9'a yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, kasımda 13,7 puan artarak 132,8'e ulaştı.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 9,9 puan yükselerek 83,6'ya çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Fergus McCormick, tüketici güveninin kasım ayında yükseldiğini, bunun ara seçimlerin ardından belirsizliğin azalmasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Ana endeksin iki ay üst üste artış kaydetmesinin ardından Ocak 2025'te görülen seviyelere geri döndüğüne işaret eden McCormick, güven artışında mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasası koşullarına ilişkin daha olumlu değerlendirmelerin etkili olduğunu ifade etti.