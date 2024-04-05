ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı

Ekonomi

ABD'de tüketici kredileri, şubatta 14,1 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, şubat ayında bir önceki aya kıyasla 14,1 milyar dolar artarak yaklaşık 5 trilyon 51 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 16,2 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri ocakta 17,7 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 11,3 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 2,9 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, şubatta yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Devir yapan krediler, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2, devir yapmayan krediler ise yüzde 0,9 yükseldi.