ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı

ABD'de tüketici kredileri, haziranda beklentilerin altında 8,9 milyar dolar artış kaydetti. Kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise artış gösterdi.

07.08.2024 22:48
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ABD'de tüketici kredileri, haziranda 8,9 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, haziranda önceki aya kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 9,8 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri mayısta 14 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda yaklaşık 1,7 milyar dolar azalırken; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 10,6 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Devir yapan krediler, haziranda yıllık yüzde 1,5 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 3,4 yükseldi.

Tüketici kredileri bu yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,4'lük artış kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında arttı - Son Dakika

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