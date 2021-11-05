ABD'de tüketici kredileri eylülde beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredileri, eylülde 29,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede tüketici kredileri, eylülde aylık 29,9 milyar dolar artarak 4,37 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 15,9 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde ağustos ayında yaşanan artış ise 14,4 milyar dolardan 13,7 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 9,9 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 20,1 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,3'lük artış gösterdi. Devir yapan krediler eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 7,2'lik artış kaydetti.

Ülkede tüketici kredileri yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 5,6'lık artış kaydetti. Devir yapan krediler üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 5,1 yükseldi.