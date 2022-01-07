ABD'de tüketici kredileri geçen yıl kasımda beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl kasım ayında 39,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2021 dönemine ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl kasımda aylık 39,9 milyar dolar artarak 4,4 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 19,5 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde geçen yıl ekimde yaşanan artış ise 16,9 milyar dolardan 16,1 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 19,8 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 20,1 milyar dolarlık artış gösterdi.

Tüketici kredileri, geçen yıl kasımda yıllık bazda ise yüzde 11 arttı. Devir yapan krediler bu dönemde yıllık yüzde 23,4 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 7,2'lik artış kaydetti.