ABD'de Tüketici Kredileri Temmuzda Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketici Kredileri Temmuzda Artış Gösterdi

ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 25,5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Tüketici kredileri hacmi 5 trilyon 93,7 milyar dolara ulaştı. Kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 10,6 milyar dolar, devir yapmayan krediler ise 14,8 milyar dolar arttı. Tüketici kredileri yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

09.09.2024 22:46
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NEW ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 25,5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, temmuzda önceki aya kıyasla 25,5 milyar dolar artarak 5 trilyon 93,7 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 12,3 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri haziranda 5,2 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 10,6; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 14,8 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Devir yapan krediler, temmuzda yıllık yüzde 9,4, devir yapmayan krediler yüzde 4,8 yükseldi.???????

Kaynak: AA

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