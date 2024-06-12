ABD'de Tüketiciler Elektrikli Araç Alımlarında 1 Milyar Dolar Tasarruf Etti

Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Gelir İdaresi (IRS), tükecilerin yıl başından bu yana elektrikli araç alımlarında vergi indirimleri sayesinde 1 milyar dolardan fazla tasarruf ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl 150 binden fazla emisyonsuz aracın satıldığı bildirildi.

Enflasyonu Düşürme Yasası'nın yürürlüğe girmesinden bu yana ABD'nin elektrikli araç endüstrisinde önemli bir büyüme yaşandığı vurgulanan açıklamada, tüketicilerin 1 Ocak'tan bu yana elektrikli araç satın alarak ön maliyetlerden 1 milyar dolardan fazla tasarruf ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'de elektrikli araç satışlarının 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artarak yaklaşık 1,5 milyona ulaştığı ve bunun şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, tüketicilerin yakıt ve bakım maliyetlerinden benzer bir benzinli araca kıyasla yıllık ortalama 1750 dolar tasarruf ettiği belirtildi.

ABD tarihinin en büyük "iklim paketi" olarak da görülen "Enflasyonu Düşürme Yasası" Ağustos 2022'de yürürlüğe girmişti.

Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satışlarının teşvik edilmesini de öngören yasa kapsamında, elektrikli araç satın almak isteyenler yeni araçlar için 7 bin 500 dolara kadar ve ikinci el araçlar için 4 bin dolara kadar vergi indiriminden yararlanabiliyor.