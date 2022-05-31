ABD'de ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 20'nin üzerinde arttı - Son Dakika
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ABD'de ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 20'nin üzerinde arttı

31.05.2022 16:37
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 20'nin üzerinde arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artış gösterdi.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, mart ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösteren endeks, şubatta yıllık bazda yüzde 20 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise martta yıllık bazda yüzde 21,2 arttı.

Piyasa beklentilerini aşarak rekor tazeleyen verinin bu dönemde yüzde 20 artması bekleniyordu. Endeks, şubatta yüzde 20,3 artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 34,8 ile Tampa, yüzde 32,4 ile Phoenix ve yüzde 32 ile Miami oldu.

Analistler, konut kredisi faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki artışın alım gücü üzerinde baskı oluşturmaya başlamasına karşın konut piyasasının ilk çeyrekte güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 20'nin üzerinde arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ulusal konut fiyat endeksi martta yüzde 20'nin üzerinde arttı - Son Dakika
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