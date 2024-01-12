ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Aralık Ayında Beklentilerin Altında Gerçekleşti
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ekonomistler, ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 artış ve yıllık bazda yüzde 1,2 artış göstereceğini tahmin ediyorlardı. Bu durum, enflasyon baskılarının hala sınırlı olduğunu gösteriyor ve Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda daha temkinli olabileceğini düşündürüyor.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti
Kaynak: AA