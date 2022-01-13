ABD'de üretici fiyatları geçen ay beklenenden az arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,2 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren ÜFE'nin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. ÜFE, geçen yıl kasımda yüzde 1 artmıştı.

Üretici fiyatları, geçen yılın son ayında yıllık bazda ise yüzde 9,7 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

Üretici fiyatlarındaki yıllık değişim, verinin ilk hesaplanmaya başlandığı 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Endeksin söz konusu dönemde geçen yıl kasım ayında olduğu gibi yıllık yüzde 9,8 artması bekleniyordu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise geçen ay aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,3 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda tahminlerle paralel bir seyir izlerken, yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 7,9 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.