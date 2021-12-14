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ABD'de üretici fiyatları kasımda beklentileri aştı - Son Dakika

ABD'de üretici fiyatları kasımda beklentileri aştı

14.12.2021 17:15
ABD'de üretici fiyatları kasımda beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. ÜFE, ekimde yüzde 0,6 artmıştı.

Üretici fiyatları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 9,6 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

Üretici fiyatlarındaki yıllık değişim, verinin ilk hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Endeksin kasımda yıllık yüzde 9,2 artması bekleniyordu. ÜFE ekim ayında da yıllık bazda yüzde 8,8 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7,7 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,2 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6,8 artmıştı.

Analistler, üretici fiyatlarının arz kısıtlarının devam etmesi nedeniyle yükselişini sürdürdüğünü ve enflasyonun bir süre daha yüksek seyredebileceği yönündeki görüşleri desteklediğini belirtti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de üretici fiyatları kasımda beklentileri aştı - Son Dakika Ekonomi


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