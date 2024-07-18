ABD'de Yabancılara Konut Satışı 2009'dan Bu Yana En Düşük Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Yabancılara Konut Satışı 2009'dan Bu Yana En Düşük Seviyede

ABD'de yabancılara yapılan konut satışı, Nisan 2023'ten mart ayına kadar olan dönemde yıllık yüzde 36 azalışla 54 bin 300'e gerileyerek 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, yabancıların konut yatırımları da yüzde 21,2 düşüş gösterdi. Konut fiyatlarının rekor seviyede olduğu bu dönemde, güçlü doların ABD'deki konutları yabancılar için pahalı hale getirdiği belirtildi.

18.07.2024 03:01
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ABD'de yabancılara yapılan konut satışı, Nisan 2023'ten mart ayına kadar olan dönemde yıllık yüzde 36 azalışla 54 bin 300'e gerileyerek 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), yabancıların konut yatırımlarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ABD'de yabancılara, Nisan 2023'ten marta kadar olan dönemde 54 bin 300 konut satıldı.

Söz konusu satışlar yıllık bazda yüzde 36 azalırken, 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu dönemde yabancılar 42 milyar dolar değerinde konut satın aldı. Yabancıların konut yatırımı, söz konusu dönemde yüzde 21,2 düştü.

Konut fiyatları rekor seviyede

Yabancılara satılan konutların ortalama fiyatı 780 bin 300 dolarla, medyan fiyatı ise 475 bin dolarla bu zamana kadar kaydedilen en yüksek fiyat oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Kanada, Çin, Meksika ve Hindistan vatandaşlarına yapıldı.

Yabancıların en çok konut aldığı eyaletler, Florida, Texas, California, Arizona, Georgia, New Jersey, New York ve North Carolina oldu.

Güçlü dolar ABD'deki konutları yabancılar için pahalı hale getirdi

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, verilere ilişkin değerlendirmesinde, güçlü doların Amerikalılar için uluslararası seyahati daha ucuz hale getirirken, ABD'deki konutları yabancılar için çok daha pahalı hale getirdiğini belirtti.

Yun, güçlü dolar nedeniyle ABD'de yabancılara konut satışlarında bir gerileme görmenin şaşırtıcı olmadığını kaydederek, "Tarihsel olarak düşük konut stoku ve artan fiyatlar, Amerikalı ve uluslararası alıcılar için konut satışlarını kısıtlayan önemli faktörler olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'de konut satışları, 2023'te yıllık yüzde 18,7 azalarak 4,09 milyonla 1995'den bu yana en düşük seviyesine inmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Yabancılara Konut Satışı 2009'dan Bu Yana En Düşük Seviyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Yabancılara Konut Satışı 2009'dan Bu Yana En Düşük Seviyede - Son Dakika
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