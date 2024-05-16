ABD'de Yeni Konut Başlangıçları Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Yeni Konut Başlangıçları Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

ABD\'de Yeni Konut Başlangıçları Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

ABD'de nisanda yapımına başlanan yeni konut sayısı, piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükseldi. Aynı dönemde verilen inşaat izni sayısı ise yüzde 3 azalarak 1 milyon 440 bine indi.

16.05.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığının nisan ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerine göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda bir önceki aya oranla yüzde 5,7 artarak 1 milyon 360 bine yükseldi.

Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 420 bin olması yönündeydi.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta aylık yüzde 16,8 azalışla 1 milyon 287 bine düşmüştü.

Konut başlangıç sayısı nisanda yıllık bazda ise yüzde 0,6 azalış kaydetti.

İnşaat izni son 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da nisanda aylık bazda yüzde 3 azalarak 1 milyon 440 bine indi.

Piyasa beklentisi, nisan ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 480 bin olacağı yönündeydi.

Nisanda Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine inen inşaat izni sayısı martta aylık yüzde 5 azalışla 1 milyon 485 bin olmuştu.

Verilen inşaat izni sayısı nisanda yıllık bazda ise yüzde 2 geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Yeni Konut Başlangıçları Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:32:19. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Yeni Konut Başlangıçları Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement