ABD'de yeni konut satışları ağustosta beklentilerin aksine arttı

ABD'de yeni konut satışları, ağustosta aylık yüzde 28,8 artışla 685 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 28,8 artarak 685 bine çıktı.

Piyasa beklentileri yeni konut satışlarının bu dönemde 500 bin seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Art arda iki ay düşüş gösteren yeni konut satışları, temmuzda yüzde 8,6 azalışla 532 bine gerilemişti.

Yeni konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artarak 436 bin 800 dolara yükseldi.

Analistler, yeni konut satışlarının ağustosta beklenmedik artış gösterdiğini, ancak 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının Büyük Durgunluk döneminde görülen seviyelere yükselmesi nedeniyle satışlardaki toparlanmanın muhtemelen geçici olduğunu belirtti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,02'den yüzde 6,29'a çıkarak Ekim 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.