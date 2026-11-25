NEW ABD'de yeni konut satışları, ekimde aylık yüzde 14,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı ekimde mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış bazda 701 bin olarak kaydedildi.

Yeni konut satışları bu dönemde aylık bazda yüzde 14,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 650 bin olması yönündeydi.

Ülkede yeni konut satışları eylülde aylık bazda yüzde 9,7 azalarak 614 bin olmuştu.

Yeni konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,5 artış kaydetti.

ABD'de ekimde satılan yeni konutların medyan satış fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 391 bin 300 dolara geriledi.