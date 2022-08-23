ABD'de yeni konut satışları 2016'dan bu yana en düşük seviyede - Son Dakika
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ABD'de yeni konut satışları 2016'dan bu yana en düşük seviyede

23.08.2022 18:34
ABD'de yeni konut satışları 2016'dan bu yana en düşük seviyede

ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 12,6 azalışla 511 bine inerek Ocak 2016'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 12,6 azalışla 511 bine inerek Ocak 2016'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,6 azalarak 511 bine düştü.

Piyasa beklentileri yeni konut satışlarının bu dönemde 575 bin olması yönündeydi.

Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışları, haziranda da yüzde 7,1 azalışla 585 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,6'lık azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artarak 439 bin 400 dolara yükseldi.

Analistler, artan konut kredisi (mortgage) faiz oranları ile yükselen konut fiyatlarının konut talebini azalttığını belirtti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de yeni konut satışları 2016'dan bu yana en düşük seviyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de yeni konut satışları 2016'dan bu yana en düşük seviyede - Son Dakika
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