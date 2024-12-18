ABD'de Yeni Konut Yapımı D düştü

Ekonomi

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, kasımda yüzde 1,8 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 azalışla 1 milyon 289 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 350 bin olması yönündeydi.

Bu dönemde 4 ayın en düşük seviyesini kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, ekimde de aylık yüzde 3,2 azalarak 1 milyon 312 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı kasımda yıllık bazda ise yüzde 14,6 azaldı.

İnşaat izinleri beklentileri aştı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise kasımda aylık bazda yüzde 6,1 artarak 1 milyon 505 bine çıktı. Beklenti bu dönemde 1 milyon 430 bin olacağı yönündeydi.

ABD'de inşaat izni sayısı, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 419 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı kasımda yıllık bazda ise yüzde 0,2 azaldı.