ABD'de Yetişkinlerin Yüzde 81'i Resesyonun Bu Yıl Gelmesinden Endişeli - Son Dakika
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ABD'de Yetişkinlerin Yüzde 81'i Resesyonun Bu Yıl Gelmesinden Endişeli

07.04.2022 12:12
ABD'de Yetişkinlerin Yüzde 81'i Resesyonun Bu Yıl Gelmesinden Endişeli

NEW YORK, 6 Nisan (Xinhua) — CNBC'nin Salı günü bildirdiği göre iki yıldır koronavirüs pandemisi, resesyon ve hızlı toparlanma yaşayan Amerikalılar, ekonominin tekrar hızlı bir şekilde düşüşe geçmesinden endişeleniyor. Momentive tarafından 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenen CNBC ve Acorns'un Invest in You anketine göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 81'i, ABD ekonomisinin 2022'de resesyon yaşanmasının olası olduğunu söyledi. […]

ABD'de Yetişkinlerin Yüzde 81'i Resesyonun Bu Yıl Gelmesinden Endişeli

NEW YORK, 6 Nisan (Xinhua) — CNBC'nin Salı günü bildirdiği göre iki yıldır koronavirüs pandemisi, resesyon ve hızlı toparlanma yaşayan Amerikalılar, ekonominin tekrar hızlı bir şekilde düşüşe geçmesinden endişeleniyor. Momentive tarafından 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenen CNBC ve Acorns'un Invest in You anketine göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 81'i, ABD ekonomisinin 2022'de resesyon yaşanmasının olası olduğunu söyledi. "Bazı grupların, diğerlerine göre daha fazla oranla ekonomide potansiyel bir aşağı yönlü hareket beklediğini" belirleyen anket, Cumhuriyetçilerin, Demokratlara göre resesyonu daha olası gördüğü kaydedildi.

ABD'de kayıtlara geçen son resesyon 2020 yılında görülmüş, koronavirüs pandemisi yüzünden tüm ülkede kitlesel kapanmalar ve işten çıkarmalar gerçekleşmişti. Ancak o günden bu yana ABD ekonomisi baş döndürücü bir toparlanma gösterdi. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu; resesyonu, "tüm ekonomiye yayılan ve bir kaç aydan fazla süren ekonomik faaliyetlerdeki önemli düzeyli düşüş" olarak tanımlıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Nisan, Mart, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi ABD'de Yetişkinlerin Yüzde 81'i Resesyonun Bu Yıl Gelmesinden Endişeli - Son Dakika


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