ABD'DE YILLIK ENFLASYON, OCAK AYINDA %3.1 İLE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'DE YILLIK ENFLASYON, OCAK AYINDA %3.1 İLE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

ABD'de enflasyon, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 3.1 ile Mart 2021'den beri en düşük seviye olan yüzde 2.9'a geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.

13.02.2024 16:46  Güncelleme: 16:51
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ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 3.1ile Mart 2021'den beri en düşük seviye olan yüzde 2.9'a gerilemesi yönündeki piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 3.4 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, yüzde 0.2 ile önceki aya oranla değişme olmaması yönündeki piyasa tahminini yanılttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON AYLIK BAZDA %0.4'E YÜKSELEREK TAHMİNLERİ YANILTTI

Öte yandan, gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek, veri öncesinde yüzde 0.3 seviyesinde değişmeden kalması yönündeki tahminleri yanılttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda ise yüzde 3.9 ile önceki aya oranla değişmedi. Piyasa çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 3.7 ile Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye çekilmesini bekliyordu.

ABD\'DE YILLIK ENFLASYON, OCAK AYINDA %3.1 İLE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

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Son Dakika Ekonomi ABD'DE YILLIK ENFLASYON, OCAK AYINDA %3.1 İLE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'DE YILLIK ENFLASYON, OCAK AYINDA %3.1 İLE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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