ABD\'DE YILLIK ENFLASYON, OCAK AYINDA %3.1 İLE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 3.1ile Mart 2021'den beri en düşük seviye olan yüzde 2.9'a gerilemesi yönündeki piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 3.4 seviyesinde gerçekleşmişti. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, yüzde 0.2 ile önceki aya oranla değişme olmaması yönündeki piyasa tahminini yanılttı.
Öte yandan, gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek, veri öncesinde yüzde 0.3 seviyesinde değişmeden kalması yönündeki tahminleri yanılttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda ise yüzde 3.9 ile önceki aya oranla değişmedi. Piyasa çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 3.7 ile Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye çekilmesini bekliyordu.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin galibi tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) oldu. PTI'ın hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'DE YILLIK ENFLASYON, OCAK AYINDA %3.1 İLE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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