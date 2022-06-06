ABD'deki ankete göre, halkın ezici çoğunluğu ekonomi konusunda karamsar - Son Dakika
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ABD'deki ankete göre, halkın ezici çoğunluğu ekonomi konusunda karamsar

06.06.2022 20:16
ABD'deki ankete göre, halkın ezici çoğunluğu ekonomi konusunda karamsar

NEW ABD'de yapılan anket, halkın yaklaşık yüzde 80'inin ülke ekonomisinin gidişatı hakkında olumsuz düşündüğünü ve derin bir karamsarlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan anket, halkın yaklaşık yüzde 80'inin ülke ekonomisinin gidişatı hakkında olumsuz düşündüğünü ve derin bir karamsarlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

Wall Street Journal-NORC anketinde her 10 Amerikalıdan 8'inden fazlasının ülke ekonomisinin durumu hakkında "zayıf" veya "çok iyi değil" yorumunda bulunduğu belirtildi.

ABD genelinde 9-17 Mayıs arasında gerçekleştirilen ankete katılanların yalnızca yüzde 1'i ülke ekonomisini "mükemmel" olarak nitelendirdi.

Ankete katılanların üçte birinden fazlası (yüzde 35) mevcut mali durumlarından hiç memnun olmadıklarını söylerken bu rakamın 1972'den bu yana kaydedilen en yüksek memnuniyetsizlik seviyesini temsil ettiği bildirildi.

Bununla birlikte, ABD'lilerin yüzde 14'ü mali durumlarından oldukça memnun olduklarını, yüzde 51'i de aşağı yukarı memnun olduklarını söyledi.

Anket sorularını cevaplayanların yaklaşık yüzde 40'ı mali durumlarının son birkaç yılda kötüleştiğini söylerken yüzde 24'ü durumlarının iyileştiğini, yüzde 39'u ise aynı kaldığını ifade etti.

Anket, ülkenin enflasyon oranının bu yılın başlarında 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ve tüketim malları fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 8,3 artmasının ardından geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'deki ankete göre, halkın ezici çoğunluğu ekonomi konusunda karamsar - Son Dakika

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