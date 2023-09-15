ABD'deki Otomobil Fabrikalarında İşçiler Grevde - Son Dakika

ABD'deki Otomobil Fabrikalarında İşçiler Grevde

ABD\'deki Otomobil Fabrikalarında İşçiler Grevde
Son Güncelleme: 15.09.2023 15:07

ABD'nin Detroit eyaleti ve çevresinde bulunan otomobil üreten 3 farklı fabrikada çalışan yaklaşık 13 bin işçi, maaş anlaşmazlığı nedeniyle sendika tarihinde ilk kez birlikte greve gitti. United Auto Workers sendikasının üyesi olan işçiler, sözleşmelerinin yenilenmesi için yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine greve karar verdiler. Grevin uzun sürmesi durumunda tedarik sıkıntısı ve fiyat artışları bekleniyor.

ABD'nin Detroit eyaleti ve çevresinde bulunan otomobil üreten 3 farklı fabrikada çalışan yaklaşık 13 bin işçi, maaş anlaşmazlığı nedeniyle sendika tarihinde ilk kez birlikte greve gitti.

"United Auto Workers" isimli sendikanın üyesi olan ve General Motors, Ford ve Stellantis'in fabrikalarında çalışan yaklaşık 13 bin işçi, sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa, hep birlikte greve gitme kararı aldı.

Söz konusu çalışanlar dün gece yarısı sona eren sözleşmelerinin yenilenmesi için maaş artışı konusunda fabrika yöneticileri ile yaptıkları görüşmenin olumsuz geçmesi üzerine bu karara vardı.

Grevin uzun sürmesi halinde tedarik sıkıntısı ve fiyat artışlarından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'deki Otomobil Fabrikalarında İşçiler Grevde - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'deki Otomobil Fabrikalarında İşçiler Grevde - Son Dakika
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