ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde - Son Dakika

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ABD'de yapılan başkanlık seçimi anketlerine göre, ABD'nin Eski Başkanı Donald Trump'ın popülerliğini yeniden kazandığı görüldü. Öte yandan anket sonuçlarına göre Donald Trump'ın bir sonraki seçimlerde tekrar başkan seçilmesi dikkat çekti.

DONALD TRUMP BİDEN'A TAM 6 PUAN FARK ATTI

Yapılan anketin detaylarına göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a 6 puan fark atarken, Başkan Yardımcısı Kama Harris'in 11 puan önünde ilerliyor.

ARTAN ENFLASYON ORANLARI BİDEN'A YARAMADI



Joe Biden'ın Başkan seçilmesinden itibaren artışa geçen enflasyon Amerikan halkını rahatsız etmeye devam ediyor. Artan petrol fiyatları ve yükselen gıda fiyatlarından rahatsız olan seçmenin bir sonraki seçimlerde işsizliği ve enflasyonu tarihin en düşük oranına indirmeyi başaran Donald Trump'a oy vermesi bekleniyor.

AMERİKAN HALKININ YÜZDE 12'Sİ KARARSIZ

ABD merkezli The Hill yayın kuruluşu tarafından yayımlanan ankete katılanların yüzde 47'si 2024 yılında yapılacak olan seçimlerde Trump'a oy vereceğini belirtti. Biden'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 41'de kaldı. Ankete katılanların yüzde 12'si ise kararsız olduğunu aktardı.

2024 YILINDAKİ SEÇİMLERDE TRUMP'IN RAKİBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Geçtiğimiz yıllarda yapılan ABD Başkanlık Seçimleri sonrası koltuğu Joe Biden'a devreden Donald Trump yenilgisinin ilk gününden beri 2024 yılında yapılacak olan seçimlerde aday olacağını söylüyor. Cumhuriyetçilerin tartışmasız adayı olarak görülen Trump'ın rakibi ise henüz netlik kazanmadı. Joe Biden'ın ilerlemiş yaşı sebebi ile bir sonraki seçimlerde aday olması beklenmezken Demokratların adayının şimdilik Kamala Harris olması bekleniyor.