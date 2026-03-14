ABD'den Gübre Fiyatları için Çözüm Arayışı

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan gübre fiyatlarına ilişkin maliyetleri düşük tutmak için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

Rollins, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Gübre fiyatlarının artmasından endişe duyan çiftçiler için yeni bir kurtarma paketinin gündemde olup olmadığı" sorusu üzerine Rollins, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zorlukların farkında olduğunu söyledi."

Rollins, bu konuda bazı çözümlerle ilgili açıklamanın yakında yapılacağını aktardı.

Kongre ile de görüşmeler yürüttüğünü belirten Rollins, "Çiftçiler ekim sezonuna girerken gübre maliyetlerini düşük tutmak için her türlü olası yolu değerlendiriyoruz." dedi.

Rollins, bu aşamada "tüm seçeneklerin masada" olduğunu vurgulayarak, Başkan Trump'ın çiftçilerin yanında olacağını dile getirdi.

ABD Tarım Bakanı Rollins, "Bunun aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu biliyor ve biz de bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda daha fazla gelişme olacak." diye konuştu.