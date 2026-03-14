ABD'den Gübre Fiyatları için Çözüm Arayışı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Gübre Fiyatları için Çözüm Arayışı

14.03.2026 03:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Rollins, gübre fiyatlarındaki artış için tüm seçenekleri değerlendiriyor.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan gübre fiyatlarına ilişkin maliyetleri düşük tutmak için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

Rollins, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Gübre fiyatlarının artmasından endişe duyan çiftçiler için yeni bir kurtarma paketinin gündemde olup olmadığı" sorusu üzerine Rollins, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zorlukların farkında olduğunu söyledi."

Rollins, bu konuda bazı çözümlerle ilgili açıklamanın yakında yapılacağını aktardı.

Kongre ile de görüşmeler yürüttüğünü belirten Rollins, "Çiftçiler ekim sezonuna girerken gübre maliyetlerini düşük tutmak için her türlü olası yolu değerlendiriyoruz." dedi.

Rollins, bu aşamada "tüm seçeneklerin masada" olduğunu vurgulayarak, Başkan Trump'ın çiftçilerin yanında olacağını dile getirdi.

ABD Tarım Bakanı Rollins, "Bunun aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu biliyor ve biz de bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda daha fazla gelişme olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Orta Doğu, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Gübre Fiyatları için Çözüm Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 03:50:29. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Gübre Fiyatları için Çözüm Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.