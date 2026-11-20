ABD'den yola çıkan Nohshu Maru LNG gemisinin 24 Kasım'da Saros'a yanaşması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Ingleside Limanı'ndan 8 Kasım'da hareket eden Nohshu Maru isimli LNG gemisinin 24 Kasım'da Saros Yüzer LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. 174 bin metreküp kapasiteli, Bahamalar bandıralı gemi şu anda Fas açıklarında seyrini sürdürüyor.
ABD'nin Ingleside Limanı'ndan yola çıkan "Nohshu Maru" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 24 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 8 Kasım'da ABD'den ayrılan LNG gemisi, Fas açıklarında seyrine devam ediyor.
174 bin metreküp kapasiteli geminin 24 Kasım'da Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Gemisi Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bandıralı gemi 2019'da inşa edilmişti.
Kaynak: AA
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