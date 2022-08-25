ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı - Son Dakika
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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

25.08.2022 16:03
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daraldı.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,6 azaldı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,8 küçülmesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldığı kaydedilmişti. Böylece ABD'de ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenden az küçülme gösterdi.

Ekonomi teknik olarak resesyonda

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Aynı dönemde, ihracat ve kişisel tüketim harcamaları arttı.

İkinci çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise tüketici harcamaları ve özel stok yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyonların konut sabit yatırımlarındaki aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

Kişisel tüketim harcamalarındaki artış bu dönemde yüzde 1'den 1,5'e revize edildi.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7,1 arttı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,4 olarak korundu.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı - Son Dakika

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