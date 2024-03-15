ABD Enflasyon Verileri Sonrası New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalarak 38.809,65 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 5.123,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kayıpla 16.043,58 puana geriledi.
ABD'de enflasyon verilerinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.
Ülkede hafta içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de öngörüleri aştı.
ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak tahminleri geride bıraktı.
Analistler, hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin zayıfladığını belirtti.
Piyasalarda dikkatlerin Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğine işaret eden analistler, bankanın gelecek haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.
Analistler, bankanın kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önem taşıdığını ve Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonları ile politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, mart ayında eksi 20,9 ile imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.
Ülkede sanayi üretimi de şubatta yatay seyredeceği yönündeki beklentilerin aksine aylık bazda yüzde 0,1 arttı.
Kurumsal tarafta ise grafik ve medya yazılımları üreten Adobe'nin hisseleri, şirketin gelir tahminlerinin beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 13'ün üzerinde değer kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › ABD Enflasyon Verileri Sonrası New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Küçük Sanayi'nin altyapı sorunu olduğunu ifade ederek, buranın daha nitelikli ve müşterilerini cezbeden bir ortamın sağlanması gerektiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karesi Hayvan Pazarı'nda düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, aile işletmelerinin güçlü olmasını ve üretimlerin sürdürülebilir olmasını istediklerini belirtti. Yumaklı, hayvancılıkta verimi ve kaliteyi artırmak için faaliyetler planladıklarını ve çiftçilere destek verdiklerini söyledi. Ayrıca, yerel yönetimlerin de tarım çalışmalarına destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.
Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetim yapan ekipler, hijyen ve gramaj kontrolü yaptı.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir ve Manisa'da geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının etkilediği alanların tamamının ağaçlandırıldığını açıkladı. Tırazlı Bölgesi'nde 2019 yılında 4 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Derince, bölgede 6 milyon fidan dikildiğini ve 18,5 ton tohum atıldığını ifade etti. İzmir ve Manisa'da geçen sene meydana gelen 316 orman yangını sonucunda toplam 2 bin 700 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyleyen Derince, bu alanların da tamamen ağaçlandırıldığını vurguladı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, güncel konularla ilgili istişarede bulundu. Vali Çiftçi ziyarette gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda '2025 EİT Turizm Başkenti' olarak ilan edilmesinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Çiftçi, konuyla ilgili toplantılar düzenlediklerini söyledi. Vali Çiftçi, Erzurum'un sportif uluslararası organizasyonların ardından kültür ve turizm açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını bildiren Vali Çiftçi, bu etkinlikleri bir fırsat olarak görüp, kentin faydasına değerlendireceklerine işaret etti. 2.Organize Sanayi Bölgesinde mevcut alana, Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki 1,5 milyon metrekarelik bir bölümün eklenmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Vali Çiftçi, bunun sağlanması durumunda taleplerin rahatlıkla karşılanabileceğini vurguladı. Vali Çiftçi, özellikle Ramazan aylarında kent genelinde kullanılan maytap türü patlayıcılarla ilgili önleyici tedbirlerin alınacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belediyeler, ideolojik saplantılar içinde olanların ideolojilerine araç yapacakları bir kurum değildir.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'da anaç koyun ve keçi, sürü yenileme ve arıcılık ve bal desteklemesi için 7 bin 075 üreticinin hesaplarına 67 milyon 615 bin 640 TL destekleme ücretlerini bugün saat 18.00'dan sonra hesaplarına yatırıyor. Destek ödemeleri, 2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında gerçekleştirilecek olup, anaç koyun keçi desteklemesi, sürü yenileme desteği ve arılı kovan desteği olarak üreticilere dağıtılacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kooperatif yönetimi tarafından bugüne kadar yapılamayan Küçük Sanayi Sitesi'nin (KSS) alt yapısının tamamlanacağını ve iş yerlerinin iskanının verileceğini müjdeledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?