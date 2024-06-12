ABD Enflasyon Verileriyle New York Borsası Yükselişe Geçti

Ekonomi

New York borsası, ABD'de enflasyonun mayısta beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl birden fazla kez faiz indirimi yapabileceğine dair beklentilerin artmasıyla güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,83 artarak 39.067,34 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 artışla 5.418,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 17.497,45 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed'in faiz kararı öncesinde açıklanan verilerin ABD'de enflasyonun mayısta yavaşladığını göstermesiyle pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim kaydetmedi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile beklentilerin altında arttı. Çekirdek enflasyon aylık bazda Ekim 2023, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

ABD'deki enflasyonist baskıların daha da hafiflediğini gösteren enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puanın üzerinde düşerek yüzde 4,27 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi de yüzde 1'in üzerinde azalışla 103,9 seviyesine indi.

Analistler, Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizlik sürerken, bankanın bugün açıklayacağı faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesinin beklendiğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını aktardı.