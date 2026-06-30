ABD Fosfat Gübre Vergilerini Askıya Aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika'nın gıda arzını güvence altına almak ve yurt içi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Fas'tan ithal edilen fosfat gübresine uygulanan bazı vergilerin geçici olarak askıya alınmasına izin verdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Amerikalı çiftçilerin yeterli miktarda fosfat gübresine erişimini sağlamaya yardımcı olma amacıyla bir başkanlık bildirisi yayımlandı.

Söz konusu bildiriyle ABD'nin tarımsal talebini karşılayacak yeterli gübre arzına yönelik tehditler nedeniyle acil durum ilan edildi.

Bu kapsamda, Fas'tan ithal edilen fosfat gübrelerine uygulanan bazı anti-damping ve telafi edici vergilerin tahsilatının 8 ay süreyle veya ilan edilen acil durum sona erene kadar geçici olarak askıya alınmasına izin verildi.

Bildiride, "Fosfat gübresi ve gübre hammaddelerine ilişkin küresel tedarik zincirleri, bu ürünlerin ABD'ye yapılan ithalatı da dahil olmak üzere, son aylarda gübre üreten bölgelerdeki çatışmaların yanı sıra önde gelen gübre üreticisi ülkeler tarafından alınan ticaret önlemleri gibi çeşitli nedenlerle aksaklığa uğramıştır." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin fosfat gübresi üretiminin, ihracat da dikkate alındığında, yurt içi tarımsal gıda üretimini desteklemekte yetersiz kaldığı belirtilen bildiride, hükümetin yurt içi gübre üretim kapasitesini artırmak için özel sektörle işbirliği yaptığı, ancak bu çabaların arzı kayda değer ölçüde artırmasının zaman alacağı kaydedildi.