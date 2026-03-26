ABD Ham Petrol Stokları Arttı
ABD Ham Petrol Stokları Arttı

26.03.2026 08:55
ABD'nin ticari ham petrol stokları 6.9 milyon varil artarak 456.2 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil artışla 456 milyon 200 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalarak 241 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 14-20 Mart haftasında 11 bin varil azalarak 13 milyon 657 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 730 bin varil azalışla 6 milyon 464 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 576 bin varil azalışla 3 milyon 322 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Ham Petrol Stokları Arttı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD Ham Petrol Stokları Arttı - Son Dakika
