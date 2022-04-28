ABD Hazine Bakanı Yellen: "Gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesi muhtemel" - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı Yellen: "Gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesi muhtemel"

28.04.2022 18:19
ABD Hazine Bakanı Yellen: "Gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesi muhtemel"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel salgın ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının gelecekteki büyük ekonomik şokların olasılığına dikkati çektiğini ve gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel salgın ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının gelecekteki büyük ekonomik şokların olasılığına dikkati çektiğini ve gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Yellen, Brookings Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte, mevcut ekonomik toparlanma ve geçmiş resesyonlardan alınan derslere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomilerin büyük şoklara karşı savunmasız kalmaya devam ettiğini vurgulayan Yellen, son dönemde küresel salgın ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, ele alınması gereken büyük ekonomik şoklar ve aksama olasılığının altını çizdiğini dile getirdi.

Yellen, "Gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesi muhtemel." ifadesini kullandı.

Resesyonların ağır sonuçları olduğunu belirten Yellen, son 7 resesyondaki ortalama üretim kaybının kabaca gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,2'si kadar olduğunu bildirdi.

Yellen, büyük olumsuz şokların kaçınılmaz olduğunu ve politika yapıcıların, Büyük Buhran'dan, ekonomik gerilemelerden mümkün olduğunca çabuk çıkmanın zorunlu olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Ekonomileri daha esnek ve daha az kırılgan olan ülkelerin daha iyi durumda olacağına işaret eden Yellen, tedarik zincirlerindeki kırılmaların, emtia fiyatlarındaki artışların, varlık balonlarının patlamasının ve emekle üretim şoklarının daha iyi anlaşılmasının politika yapıcıların ekonomik direnci destekleyen reformları uygulamalarına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Yellen, resesyonların süresini kısaltan ve ekonomik acıyı hafifleten kurtarma politikalarının önemini vurgulayarak, işsizlik sigortası sisteminin modernize edilmesi ve daha kalıcı konut güvenlik ağının geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasının ve enerji bağımsızlığının önemine de dikkati çeken Yellen, bu değişimlerin petrol fiyatlarındaki şoklara karşı ülkenin gelecekteki kırılganlığını azaltacağını belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Janet Yellen, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesi muhtemel' - Son Dakika


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