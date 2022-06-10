ABD Hazine Bakanı Yellen: "Resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı Yellen: "Resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum"

10.06.2022 00:32
ABD Hazine Bakanı Yellen: "Resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin resesyon yaşayacağını düşünmediğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin resesyon yaşayacağını düşünmediğini ifade etti.

Yellen, The New York Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede, zamanda geriye gidebilmesi halinde neyi değiştireceğinin sorulması üzerine Yellen, ABD'nin 2021'in başlarında birçok riskle karşı karşıya olduğunu anımsattı. Yellen, "Farklısını yapmazdım. Amerikan Kurtarma Planı'nı çok destekliyordum." ifadesini kullandı.

Enflasyonun, en çok odaklandığı konu olduğunu vurgulayan Yellen, daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri gördüğünü belirtti.

"Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil"

Yellen, benzin fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce yükselmeye başladığını, ancak bunun salgın sırasında kaydedilen düşük seviyelerden bir toparlanma olduğunu aktardı.

Janet Yellen, "Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil." dedi.

Ekonomik büyümenin yavaşlamasını beklediğine işaret eden Yellen, ancak tüketici harcamalarının çok güçlü ve yatırım harcamalarının sağlam olduğunu anlattı. Yellen, "Resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

Bakan Yellen, resesyon riskinin olduğunu, ancak bunun en olası sonuç olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Yellen, Çin'in, Rusya'ya yaptırımlardan kaçınması için yardım ettiğine dair kanıt görmediğini kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum' - Son Dakika

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