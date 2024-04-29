ABD Hazine Bakanlığı, 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanma tahmini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanma tahmini açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, 2024\'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanma tahmini açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara çıkardı. Haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağı öngörülen açıklamada, borçlanma tahmininin ocak ayında duyurulan tahminden 41 milyar dolar yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca, bu yılın üçüncü çeyreğinde de 847 milyar dolar borçlanmanın ve eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

29.04.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara çıkardı.

Bakanlık, bu yılın nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin ocak ayında duyurulan tahminden 41 milyar dolar yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde de 847 milyar dolar borçlanmanın ve eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin ocak-mart döneminde 748 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 775 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, ocak ayında paylaştığı tahminde, hazinenin 2024'ün ilk çeyreğinde 760 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı, 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanma tahmini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
20:44 Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanlığı, 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanma tahmini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement