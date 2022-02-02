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ABD Hazine Bakanlığı'ndan 110 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 110 milyar dolarlık tahvil ihracı

02.02.2022 17:45
ABD Hazine Bakanlığı'ndan 110 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 110 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 110 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 8 Şubat'ta 50 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 9 Şubat'ta 37 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 10 Şubat'ta 23 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Toplam 110 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 55,2 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

Tahvil ihraçlarının miktarında ikinci kez azalmaya giden Hazine Bakanlığı, bunun gelecek çeyrekte de devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık geçen yıl kasım ayında 120 milyar dolarlık tahvil ihraç edileceğini duyurmuştu.

ABD hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili harcamaları karşılamak için 2020'de tahvil miktarlarını artırmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı'ndan 110 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanlığı'ndan 110 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika
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