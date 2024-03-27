ABD Hazine Bakanlığı: Yapay Zeka Dolandırıcılığı Kolaylaştırıyor

NEW ABD Hazine Bakanlığı, yayımladığı raporda, yapay zekanın dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar gerçekleştirmesini kolaylaştırdığını belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı, "Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekaya Özel Siber Güvenlik Risklerinin Yönetilmesi" başlıklı bir rapor yayımladı.
Bakanlıktan rapora ilişkin yapılan açıklamada, raporun hazırlık aşamasında finansal hizmetler sektörü ve teknolojiyle ilgili 42 şirketle görüşmeler gerçekleştirildiği, küresel sistemik açıdan önemli finansal kuruluşlardan yerel bankalara ve kredi birliklerine kadar her büyüklükteki finans şirketinin yapay zekanın kendi kuruluşlarında nasıl kullanıldığına dair girdi sağladığı aktarıldı.
Ek paydaşlar arasında büyük teknoloji şirketleri ve veri sağlayıcıları, finans sektörü ticari birlikleri, siber güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele hizmet sağlayıcıları ile düzenleyici kurumların yer aldığı bilgisi verilen açıklamada, raporda siber güvenlik ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik mevcut yapay zeka kullanım senaryolarının yanı sıra yapay zeka kullanımı ve benimsenmesine yönelik en iyi uygulamalar ve tavsiyelere ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, raporun herhangi bir zorunluluk getirmediği, finans sektöründe yapay zekanın kullanımını onaylama veya onaylamama anlamına gelmediği kaydedildi.
ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın finansal hizmetler sektöründe siber güvenliği ve dolandırıcılığı yeniden tanımladığına dikkati çekerek, ABD yönetiminin operasyonel esneklik ve finansal istikrara yönelik tehditlere karşı koruma sağlarken gelişen teknolojileri kullanmak için finansal kurumlarla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu vurguladı.
Söz konusu raporun, başarılı kamu-özel sektör ortaklığına dayandığını ifade eden Liang, raporun finansal kurumların iş kollarını nasıl güvenli bir şekilde planlayabilecekleri ve hızla gelişen yapay zeka kaynaklı dolandırıcılığı nasıl önleyebilecekleri konusunda net bir vizyon ortaya koyduğunu belirtti.
Önemli fırsat ve zorluklar belirlendi
Yapay zekanın finansal hizmetler sektörünün güvenliği ve dayanıklılığı için sunduğu önemli fırsat ve zorlukların belirlendiği raporda, yapay zeka ile ilgili operasyonel risk, siber güvenlik ve dolandırıcılık sorunlarının acil çözümüne yönelik adımlar özetlendi.
Raporda söz konusu adımlar, büyüyen yetenek açığının ele alınması, dolandırıcılık verileri arasındaki uçurumun daraltılması, düzenleyicilerin koordinasyonu, yapay zeka risk yönetimi standardının genişletilmesi, veri tedarik zinciri haritalaması için iyi uygulamalar, üretken yapay zeka çözümlerinin açıklanabilirliği, beşeri sermayedeki boşluklar, ortak bir yapay zeka sözlüğüne duyulan ihtiyaç, sağlam dijital kimlik çözümleri ve uluslararası koordinasyon olarak sıralandı.
Yapay zekanın dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar gerçekleştirmesini kolaylaştırdığına işaret edilen raporda, yapay zekadaki son gelişmelerin, suçluların finansal kurumlardaki müşterileri taklit etmek ve hesaplara erişmek için ses veya videoyu daha gerçekçi bir şekilde taklit edebileceği kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › ABD Hazine Bakanlığı: Yapay Zeka Dolandırıcılığı Kolaylaştırıyor - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 8.806,72 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için iki kamu bankasına işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti. Kota uygulamasıyla birlikte daralan işlenmemiş altın arzının sorunlarını azaltmak amacıyla Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat kotası verildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yapılan incelemeler sonucunda Akpınar bölgesinde 5 bin 265 bağımsız birimden oluşan konut ve iş yerlerinin yapımına başlandığını belirtti. Malatya'yı hızla ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Babacan, inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını ve şehrin canlanacağını söyledi. Ayrıca, rezerv alanının genişletildiği ve 43 ayrı bölgede daha konutların yükseleceği bilgisi de paylaşıldı.
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin 2023 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Nisan 2024 tarihine kadar vermeleri gerektiğini duyurdu. Hazır Beyan Sistemi kullanma zorunluluğu olmasa da mükelleflere hızlı ve kolay bir şekilde beyanname gönderme imkanı sunulduğu belirtildi. Konut kira gelirlerinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda ise 21 bin TL'lik gelir vergisi istisnasından yararlanılamayacağı ve gecikme faizi ile vergi ziyaı cezası ödeneceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini ve 6'lı masa olarak adlandırılan ittifakın dağıldığını belirtti. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik operasyonlardan, enflasyonla mücadeleye kadar birçok konuya değindi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu. Bakan Uraloğlu, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve yapılan yatırımları anlattı. Ayrıca, önemli projelerin devam ettiğini ve yeni projelerin planlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, ayrıca Nevşehir'e gelen turist sayısının artmasıyla ilgili olarak havalimanı ve iletişim altyapısının güçlendirileceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?