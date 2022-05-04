ABD Hazine Bakanlığından 103 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığından 103 milyar dolarlık tahvil ihracı

04.05.2022 17:31
ABD Hazine Bakanlığından 103 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 103 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 103 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 10 Mayıs'ta 45 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 11 Mayıs'ta 36 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 12 Mayıs'ta 22 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 103 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 55,2 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

Tahvil ihraçlarının miktarında azalmaya giden Hazine Bakanlığı, bunun gelecek çeyrekte de devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık geçen yıl kasım ayında 120 milyar dolarlık ve şubatta 110 milyar dolarlık tahvil ihraç edileceğini duyurmuştu.

ABD hükümeti, Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamaları karşılamak için 2020'de tahvil miktarlarını artırmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığından 103 milyar dolarlık tahvil ihracı - Son Dakika


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