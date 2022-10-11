ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex'e 53 milyon dolarlık para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex'e 53 milyon dolarlık para cezası

11.10.2022 21:12
ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex'e 53 milyon dolarlık para cezası

ABD Hazine Bakanlığı, belirli ülkelere yönelik yaptırımları ve kara para aklamayla mücadeleye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçeleriyle kripto para borsası Bittrex'in toplam 53 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, belirli ülkelere yönelik yaptırımları ve kara para aklamayla mücadeleye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçeleriyle kripto para borsası Bittrex'in toplam 53 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bittrex'in Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile 24 milyon dolar ve Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) ile 29 milyon dolar karşılığında anlaşmaya gittiği aktarıldı.

Açıklamada, OFAC ve FinCEN tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda şirketin birden fazla yaptırımı ve kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlalinin tespit edildiği, Bittrex'in Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye olmak üzere ABD yaptırımlarının uygulandığı bölgelerde bulunan kişilerin 2014-2017'de kripto işlemi yapmak için platformu kullanmalarını engellemekte başarısız olduğu belirtildi.

Şirketin Şubat 2014'ten Aralık 2018'e kadar etkili bir kara para aklama karşıtı program sürdüremediğinin de tespit edildiğinin altı çizilen açıklamada, Bittrex'in sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili riskleri uygun şekilde ele alamadığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir Riyad: ABD ile ilişkilerimiz stratejik, OPEC+ kararları ise sadece ekonomiktir ABD müzesi, Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edecek ABD müzesi, Nijerya'ya ait 125 yıllık bronz heykelleri iade edecek ABD Hazine Bakanı Yellen piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini söyledi ABD Hazine Bakanı Yellen piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini söyledi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex'e 53 milyon dolarlık para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 03:06:40. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex'e 53 milyon dolarlık para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement