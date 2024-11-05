ABD Hizmet Sektörü PMI 56'ya Yükseldi

Ekonomi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık bazda 1,1 puan artışla 56'ya çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ISM, ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi ekimde önceki aya kıyasla 1,1 puan artarak 56'ya yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 53,8 değerini alacağı yönündeydi.

Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, eylülde 54,9 olmuştu.

Üretim endeksi ekimde aylık bazda 2,7 puan azalarak 57,2'ye inerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2 puan azalışla 57,4'e geriledi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 4,9 puan artarak 53'e yükseldi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme görülürken, 2 sektörde daralma kaydedildi. Diğer hizmetler ile şirket yönetimi ve destek hizmetler daralma kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global ekim ayına ait hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi ekimde önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 55'e geriledi.

Endekse dair öncü veri 55,3 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, eylülde 55,2 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artışla 54,1'e çıktı.

Öncü veri 54,3 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI eylülde 54 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.