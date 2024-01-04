ABD Hizmet Sektörü PMI Aralıkta Artış Gösterdi

NEW ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 0,6 puan artışla 51,4'e çıktı.

S&P Global, Aralık 2023'e ilişkin, ABD'nin hizmet PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI, geçen yıl aralıkta 51,4 oldu. Söz konusu dönemde 5 ayın en yüksek seviyesini kaydeden hizmet sektörü PMI, Kasım 2023'te 50,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 50,9'a yükseldi.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, söz konusu verilerin, hizmet sektöründe büyümenin hızlandığının sinyalini verdiğini belirtti.

Sektördeki bu iyileşmenin, imalat sektöründe kaydedilen gerilemeyi gölgede bıraktığını ifade eden Williamson, bunun da ABD ekonomik büyümesinin genel hızının yıl sonunda muhtemelen biraz arttığını gösterdiğini kaydetti.

PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.