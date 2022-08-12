Johnson & Johnson'ın 130 yıldır sattığı bebek pudrasında kanserojen madde tespit edildi

ABD ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın, talk bazlı bebek pudrasının dünya genelinde üretim ve satışını yapmayacak. Sky News'te yer alan haberde, şirketin söz konusu kararı talk bazlı ürünlerde asbest tespit edilmesinin ardından aldığı kaydedildi. Kararla birlikte ABD'li şirket, 2023 itibarıyla talk bazlı bebek pudrasının üretim ve satışını dünya genelinde durduracak. Şirket, ayrıca, tamamen mısır nişastası bazlı bebek pudrası üretimine geçiş yapılacağını açıkladı.

130 YILDIR PİYASADAYDI

Johnson & Johnson'ın talk bazlı bebek pudrası yaklaşık 130 yıldır piyasada yer alıyordu. Johnson & Johnson, ABD'de bebek pudrasında kansere yol açan madde kullanmasından dolayı 2,1 milyar dolarlık tazminata mahkum edilmişti. Yargıç Rex Burlison, Johnson & Johnson'ın pazarlama usullerinde "özellikle kınanacak davranışlar" sergilediği, "bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.

ŞİRKETİN KORONAVİRÜS AŞISI DA BULUNUYOR

Pfizer ve Moderna ile birlikte Johnson & Johnson, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı onay alan ilaç firmaları arasında bulunuyor.