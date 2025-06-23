ABD İmalat PMI Beklentileri Aştı

NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 52 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda geçen aya kıyasla değişim göstermeyerek 52 değerini aldı.

İmalat sektöründe genişlemeye işaret eden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 51,1 değerini alacağı öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise haziranda aylık 0,6 puan azalışla 53,1'e geriledi.

Bu dönemde azalmasına karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 52,9 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, mayısta 53,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda aylık bazda 0,2 puan azalarak 52,8 değerine indi. Endeks, mayısta 53 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.