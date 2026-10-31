Hayalindeki tatil faciayla bitti! 24 yaşındaki seyahat fenomeni nehirde boğuldu

Dünyayı gezerek sosyal medya hesaplarında seyahat deneyimlerini paylaşan 24 yaşındaki Fransız fenomen Emma Marie Laurent, Nikaragua'da çıktığı tatilde hayatını kaybetti. İçinde bulunduğu pikabın şiddetli akıntıya kapılarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Laurent ile birlikte iki genç kadın daha yaşamını yitirdi. Aracın sürücüsü ise kazadan sağ kurtuldu.

YAĞIŞLAR NEHRİN DEBİSİNİ YÜKSELTTİ

Kaza, 9 Ekim'de gece saat 01.00 sıralarında Nikaragua'nın Chinandega bölgesindeki El Manzano yerleşiminde meydana geldi. Fransız vatandaşı Emma Marie Laurent, İsviçreli turist Noë Lina Luscher (20) ve Nikaragualı Karen Nahomi López Montano (19), bir pikapla Nahualapa Nehri'nden geçmeye çalıştı.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin su seviyesi yükselirken, aracın sürücüsü Meksika vatandaşı Martin Gerardo García Girón'un geçiş öncesinde su seviyesini kontrol etmek için araçtan indiği belirtildi. Ancak pikap nehrin ortasına geldiğinde güçlü akıntıya kapıldı ve devrildi. Araçta bulunan üç kadın yaşamını yitirirken sürücü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

“NEHİRLER ALDATICIDIR”

Nikaragua Eşbaşkanı Rosario Murillo, yaşanan facianın ardından yaptığı açıklamada nehir geçişlerinin taşıdığı tehlikeye dikkat çekti.

Murillo, “Nehirler aldatıcıdır. Sakin olduklarını düşünürsünüz ancak bir anda akıntı güçlenir ve aileleri yasa boğan böyle trajediler yaşanır” ifadelerini kullandı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için yetkililerin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

SON PAYLAŞIMI PORTEKİZ'DEN OLDU

Sosyal medyada “your barefoot bff” (çıplak ayaklı en iyi arkadaşınız) ifadesiyle tanınan Emma Marie Laurent, seyahatlerini ve karavan yaşamını takipçileriyle paylaşıyordu. Instagram'da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan genç fenomenin son paylaşımını, ölümünden yaklaşık bir hafta önce Portekiz'den yaptığı belirtildi.

Laurent, son paylaşımında çevresindeki güzellikleri fark etmenin ve günlük yaşamın küçük anlarının değerini bilmenin önemine ilişkin düşüncelerini aktarmıştı. Ölüm haberinin duyulmasının ardından takipçileri, genç fenomenin paylaşımlarının altına taziye mesajları bıraktı.