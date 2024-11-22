ABD İmalat PMI Kasım'da Yükseldi

Ekonomi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0,3 puan artarak 48,8 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin kasım ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI kasımda geçen aya kıyasla 0,3 puan artarak 48,8'e çıktı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, ekimde 48,5 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI da kasımda aylık 2 puan artışla 57'ye yükseldi.

Bu dönemde 32 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin 55,2 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemeye işaret eden endeks, ekimde 55 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise kasımda aylık bazda 1,2 puan artarak 55,3'e çıktı.

Söz konusu dönemde 31 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, ekimde 54,1 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.