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ABD İmalat Sanayi PMI Aralıkta Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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ABD İmalat Sanayi PMI Aralıkta Düşüş Gösterdi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 48,2'den 47,9'a revize edildi. Bu, ağustos ayından bu yana en düşük seviyedir. Üretimdeki düşüş ve yeni siparişlerdeki gerileme, iç ve dış talep koşullarındaki zayıflığı yansıtmaktadır. PMI verileri, sektörde genişlemeyi 50'nin üzerinde, daralmayı ise 50'nin altında göstermektedir.

ABD İmalat Sanayi PMI Aralıkta Düşüş Gösterdi
02.01.2024 - 18:19,
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NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 48,2'den 47,9'a revize edildi.

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta 47,9'a revize edilirken, ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Öncü veriye göre endeks, aralıkta geçen aya kıyasla 1,2 puan azalarak 48,2 değerine düşmüştü. İmalat sanayi PMI, kasımda 49,4 olmuştu.

Analistler, aralıkta imalat koşullarında kasım ayına kıyasla daha büyük bir daralma yaşandığını belirterek, üretimin düşüşe geçmesi ve yeni siparişlerdeki gerilemenin hız kazanmasının hem iç hem de dış talep koşullarındaki zayıflığı yansıttığını ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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