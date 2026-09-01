ABD-İran çatışması Brent petrolü yüzde 7,8 artırarak 95 doların üzerine taşıdı - Son Dakika
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ABD-İran çatışması Brent petrolü yüzde 7,8 artırarak 95 doların üzerine taşıdı

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ABD ile İran arasında saldırıların yeniden başlaması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı ve Brent petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 7,8 yükselerek 95,27 dolara çıktı. Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün yapılan bir konutu vurması sonucu 2 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında saldırıların yeniden başlamasıyla küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak uluslararası vadeli piyasalarda 95 doların üzerine çıktı.

Dün 89,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 88,37 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 23.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,8 artarak 95,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,77 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanmasıyla piyasalarda arz endişelerinin artması etkili oldu.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin, Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün yapılan bir konutu vurması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tesnim Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığını ve saldırılara pişmanlık verici karşılık verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu saldırıların, İran'ın, Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu.

Çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 95,95 doların direnç, 90,77 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-İran çatışması Brent petrolü yüzde 7,8 artırarak 95 doların üzerine taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD-İran çatışması Brent petrolü yüzde 7,8 artırarak 95 doların üzerine taşıdı - Son Dakika
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