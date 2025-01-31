ABD İstihdam Maliyet Endeksi Arttı

Ekonomi

NEW ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentileri dahilinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim- Aralık 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen endeks, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 yükselmişti.

İstihdam maliyeti, 2024'ün son çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,8'lik artış kaydetti.

Geçen yıl ekim-aralık döneminde maaşlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9, yan hak maliyetleri de yüzde 0,8 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,8 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 0,9'luk artış gösterdi.