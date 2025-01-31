ABD İstihdam Maliyet Endeksi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İstihdam Maliyet Endeksi Arttı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, 2024 son çeyreğinde %0,9 artarak piyasa beklentilerini karşıladı.

31.01.2025 17:16
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NEW ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentileri dahilinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim- Aralık 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen endeks, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan İstihdam Maliyet Endeksi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 yükselmişti.

İstihdam maliyeti, 2024'ün son çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,8'lik artış kaydetti.

Geçen yıl ekim-aralık döneminde maaşlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9, yan hak maliyetleri de yüzde 0,8 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 0,8 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 0,9'luk artış gösterdi.

Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İstihdam Maliyet Endeksi Arttı - Son Dakika

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