ABD'de İstihdam Verileri Fed'in Faiz İndirimlerine İlişkin Belirsizliği Artırdı

Ekonomi

ABD'de mart ayında beklentileri aşan istihdam, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde gücünü koruduğuna işaret ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırdı.

ABD Çalışma Bakanlığının dün açıkladığı verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Aynı dönemde işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 3,8'e geriledi. İşsizlik oranı şubatta yüzde 3,9 ile Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Analistler, iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun Fed'in "faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı" yönündeki görüşünü güçlendirdiğini belirtti.

Ücret artışında yıllık bazda yavaşlama görüldü

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise martta yüzde 0,3 artarak 34,69 dolara yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir seyir izleyen ortalama saatlik kazanç şubatta yüzde 0,2 artmıştı.

Ortalama saatlik kazanç, yıllık bazda ise yüzde 4,1'lik artış kaydetti. Piyasa beklentileri dahilinde gelen ve Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden ortalama saatlik kazançtaki yıllık bazda yaşanan artış, şubat ayında yüzde 4,3 olmuştu.

Ücret artışlarında yıllık bazda görülen yavaşlama, istihdam raporundaki olumlu bir unsur olarak öne çıktı.

İş gücü piyasasına ilişkin veriler karışık sinyaller verdi

ABD'de hafta boyu açıklanan iş gücü piyasasına ilişkin diğer verilerden karışık sinyaller alındı.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı şubatta 8 milyon 756 bine çıkarken, ADP Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektör istihdamı, martta 184 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 30 Mart ile biten haftada 221 bine çıkarken iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verileri ise ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaların martta 90 bin 309 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, faiz indiriminde acele edilmeyeceğine işaret etti

Verilerin yanı sıra hafta boyu Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında yer aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü yaptığı konuşmada, ekonominin gücü ve enflasyonda kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarına yön vermesine izin verecek zamanları olduğunu ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise perşembe günü yaptığı açıklamada, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyardı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de faiz oranlarını biraz kısıtlayıcı tutmanın enflasyonu hedefe döndürebileceği konusunda iyimser olduğunu belirterek, Bankanın faiz indirimleri için acele etmemesinin "akıllıca" olacağını kaydetti.

İstihdam verilerinin ardından cuma günü açıklamada bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise "İş gücü piyasası çok güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi düşünmesinin zamanının henüz gelmediğini ve enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin durması halinde daha fazla faiz artırımının masada olabileceğini belirtti.

Faiz indirimlerinin haziranda başlayacağına ilişkin tahminler geriledi

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken tüm bu gelişmeler ışında para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 50 seviyesine indi.

Güçlü gelen istihdam verilerinin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarına düşürmesine imkan tanımayacağını belirten analistler, ancak raporda enflasyonun hafiflediğine işaret eden unsurların da olduğunu belirtti.

Analistler, güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimleri konusundaki ihtiyatlı duruşunu desteklediğini kaydetti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, enflasyon verilerinin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini aktardı.

"Tüm trend çizgileri faiz indirimlerinin bu yaz başlaması gerektiğini gösteriyor"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, AA muhabirine, mart ayında istihdamda yaşanan güçlü artış ile düşük ve istikrarlı seyreden işsizliğin ABD ekonomisinin "kaya gibi sağlam" kalmaya devam ettiğini gösteren bir başka kanıt olduğunu söyledi.

Güçlü istihdam artışına rağmen iş gücü arzının aynı tempoda devam etmesi, sıkı iş gücü piyasasının hafiflemesi ve ücret artışının yavaşlamasının cesaret verici olduğunu belirten Zandi, şunları kaydetti:

"Ücret artışı, mevcut verimlilik artışı ve Fed'in enflasyon hedefi ile tutarlı. Bu durum Fed'i enflasyonun yakında hedeflerine geri döneceği ve bu netleştiğinde faiz oranlarını düşürmeye başlayacakları konusunda teselli etmeli. Tüm trend çizgileri, faiz indirimlerinin bu yaz, büyük olasılıkla Fed'in haziran toplantısında başlaması gerektiğini gösteriyor."

"Haziran ayında faiz indirimi ihtimali zayıf görünüyor"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley ise istihdamın bu kadar güçlü olması ve gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin sıcak kalmaya devam etme ihtimali nedeniyle yakın zamanda faiz indirimine gitmeyeceğini belirtti.

Knightley, "Gelecek hafta enflasyonun sıcak kalmaya devam etmesi muhtemel olduğundan, Fed'in haziran ayında faiz indirimi yapma ihtimali zayıf görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte iş dünyasının görünümüne ilişkin anketlerin zayıflığa işaret ettiğini de belirten Knightley, yaza kadar "soğumaya dair" daha fazla kanıt görmeyi beklediklerini aktardı.