ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri, ocakta aylık bazda yüzde 0,8'er artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İthalat fiyat endeksi, Mart 2022'den bu yana en büyük artışını kaydederken, ihracat fiyat endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.

15.02.2024 17:51
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri, ocakta aylık bazda yüzde 0,8'er artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yatay bir seyir izlemesi yönündeydi. Aylık bazda Mart 2022'den bu yana en büyük artışını kaydeden ithalat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,7 düşmüştü.

Endeks, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3'lük azalış kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde yüzde 0,1 azalması beklenen endeks, geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 geriledi.

Kaynak: AA

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