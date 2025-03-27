ABD Kamu Borcu GSYH'ye Oranı Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Kamu Borcu GSYH'ye Oranı Artacak

CBO, ABD'nin kamu borcunun GSYH'ye oranının 2029'da %107, 2055'te %156'ya yükselebileceğini açıkladı.

27.03.2025 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ABD'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2029'da yüzde 107'ye ve 2055'te yüzde 156'ya ulaşacağı tahmininde bulundu.

CBO, 2025-2055 dönemine ilişkin uzun vadeli tahminlerinin yer aldığı Bütçe Görünümü Raporu'nu yayımladı.

Raporda, bütçe açığının 2025'te CBO'nun projeksiyonlarında, kamu borcunun GSYH'ye oranının 2025-2055 döneminin her yılında arttığı aktarıldı.

Bu oranın 2029'da yüzde 107'ye yükselerek İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ulaştığı tarihi zirveyi aşacağı belirtilen raporda, 2055 yılında yüzde 156'ya çıkacağı ve daha sonra da artışını sürdüreceği kaydedildi.

Raporda, "Böylesine büyük ve artan borç, ekonomik büyümeyi yavaşlatacak, ABD'nin yabancı borç sahiplerine yaptığı faiz ödemelerini artıracak ve mali ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Toplam federal bütçe açığının gelecek 30 yıl boyunca ortalama GSYH'nin yüzde 6,3'ü kadar olacağına değinilen raporda, bunun son 50 yıldaki ortalamanın 1,5 katından daha fazla olduğu vurgulandı.

Raporda, 2055 yılında açığın GSYH'nin yüzde 7,3'üne ulaşarak tarihsel standartlara göre büyük kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Federal harcamaların gelecek 30 yıl boyunca artarak 2055 yılında GSYH'nin yüzde 26,6'sına ulaşacağı aktarılan raporda, bu seviyenin sadece İkinci Dünya Savaşı ve pandemi sırasında aşıldığına dikkat çekildi.

Raporda, özellikle gelecek 10 yıl içinde sosyal güvenlik harcamalarının bu artışı tetikleyeceği belirtildi.

Gelirlerin de genel olarak artmaya devam edeceği kaydedilen raporda, 2055 yılında GSYH'nin yüzde 19,3'üne ulaşacağına işaret edildi.

Raporda, son 30 yılda ortalama yüzde 2,5 olan ABD reel GSYH büyümesinin 2025-2055 döneminde yılda ortalama yüzde 1,6'ya düşeceği vurgulandı.

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, 2055'te yüzde 1,4'lük büyüme beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Kamu Borcu GSYH'ye Oranı Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
09:28 Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme
09:18 Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
09:08 CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
09:05 Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
09:00 Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
08:56 Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 23:06:24. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Kamu Borcu GSYH'ye Oranı Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement