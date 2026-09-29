ABD konut fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 1,9 arttı, Chicago zirveye yerleşti - Son Dakika
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ABD konut fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 1,9 arttı, Chicago zirveye yerleşti

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S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi; 20 büyük kentin endeksi ise yüzde 2,5 arttı. Chicago'da konut fiyatları yüzde 6,9 ile en yüksek artışı gösterirken Seattle yüzde 1,6'lık düşüşle en fazla gerileyen kent oldu.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

S&P Dow Jones Indices, temmuz ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD genelindeki konut fiyatlarını yansıtan ulusal endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi. Endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 1,6 artmıştı.

ABD'nin 20 büyük kentindeki konut fiyatlarını ölçen endeks de temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde yüzde 2,2 artması yönündeydi. Endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 2,2 yükselmişti.

Endekste yer alan 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı şehir Chicago oldu. Chicago'da konut fiyatları temmuzda yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi. Chicago'yu yüzde 5,8 ile New York ve yüzde 4,2 ile Cleveland izledi.

Aynı dönemde konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla gerilediği kent ise yüzde 1,6'lık düşüşle Seattle oldu.

S&P Dow Jones Indices'ten yapılan açıklamada, temmuzda konut fiyatlarının reel olarak gerilemeye devam ettiği ve temmuz verisinin reel bazdaki düşüşlerin üst üste 14'üncü ayına işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, biraz daha düşük enflasyon ve nominal konut fiyatlarındaki daha güçlü artışın aradaki farkın daralmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiChicagoFinansEmlakSon Dakika

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